Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Erdoğan, Musk'ı Teknofest'e davet etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Türkevin'de SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti. TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye Elon Musk'ın yanında katılan oğlu 'AE A-XII'e top hediye ederken Musk'a ise 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabını hediye etti. (DHA)