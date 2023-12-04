Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca masumun ölümünü sessizce geçiştirmeye, hatta Hamas bahanesiyle meşrulaştırmaya çalışanların artık insanlığa söyleyecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca masumun ölümünü sessizce geçiştirmeye, hatta Hamas bahanesiyle meşrulaştırmaya çalışanların artık insanlığa söyleyecek tek sözleri dahi kalmamıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca masumun ölümünü sessizce geçiştirmeye, hatta Hamas bahanesiyle meşrulaştırmaya çalışanların artık insanlığa söyleyecek tek sözleri dahi kalmamıştır."