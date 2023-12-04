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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca masumun ölümünü sessizce geçiştirmeye, hatta Hamas bahanesiyle meşrulaştırmaya çalışanların artık insanlığa söyleyecek...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca masumun ölümünü sessizce geçiştirmeye, hatta Hamas bahanesiyle meşrulaştırmaya çalışanların artık insanlığa söyleyecek tek sözleri dahi kalmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunca masumun ölümünü sessizce geçiştirmeye, hatta Hamas bahanesiyle meşrulaştırmaya çalışanların artık insanlığa söyleyecek tek sözleri dahi kalmamıştır."

Kaynak: AA / Güncel

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