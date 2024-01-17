Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme hakkında Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.