Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.