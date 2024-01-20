Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Adaylar, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda tanıtıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Toplantıda tanıtılan adaylar, şu şekilde:
"Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen, Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu, Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı, Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu, Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır, Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir, Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar, Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın, Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol, Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz, Esenler Belediye Başkan adayı M. Tevfik Göksu, Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü, Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken."
(Sürecek)