Çukurova Belediyesi Yaz Sıcağına Rağmen Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Çukurova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin kavurucu sıcağına rağmen asfalt kaplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Soner Çetin, Kurttepe Mahallesinde yapılan çalışmaları denetleyerek işçilerle sohbet etti ve teşekkür etti.

Yaz mevsiminin kavurucu sıcağına karşın Çukurova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt kaplama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Soner Çetin, Kurttepe Mahallesinde sürdürülen asfalt çalışmalarını denetleyerek boğucu sıcak altında asfalt döken işçilerle sohbet etti, "Sizlerin hakkı ödenmez" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yaz kış demeden hava koşulları elverdiği ölçüde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt çalışmalarını denetledi.

Kavurucu yaz sıcağına karşın ekiplerin Kurttepe Mahallesi 83012 Sokakta sürdürdüğü asfalt kaplama çalışmalarını denetleyen Başkan Soner Çetin, esnaf ve mahalle sakinleri ile de sohbet etti. Verilen hizmeti beğenip beğenmediklerini soran Başkan Soner Çetin, aldığı olumlu yanıtlar üzerine Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Soner Çetin, işçilere de kolay gelsin dileğinde bulunarak, "Böylesine bunaltıcı sıcaklara karşın işinizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Hakkınız ödenmez. Fedakarca çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Ekiplerin asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirten Başkan Soner Çetin, "Arkadaşlarımız deforme olan yolu önce kazıyorlar üzerine yeni asfalt kaplama yapıyorlar. Yaptığımız hizmetin kalitesi ortada. Hemşehrilerimiz de yaptığımız işten çok memnun. Çukurova'da asfalt diye bir sorun bırakmamaya kararlıyız. Belirli bir program dahilinde çalışmalar aksamadan sürüyor" şeklinde konuştu.