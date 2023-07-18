Çubuk'ta tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak tütün ve sigara satışı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda bandrolsüz makaron, tütün ve sigara ele geçirildi.