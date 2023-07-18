Çubuk'ta tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak tütün ve sigara satışı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda bandrolsüz makaron, tütün ve sigara ele geçirildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde kaçak tütün ve sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 224 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 29 bin 480 tütün doldurulmuş makaron, 49 bandrol, 75 kilo kıyılmış tütün, 78 bin adet boş sigara paketi ve 2 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirdi.
Operasyonda A.N, Ş.N. ile H.N. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel