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Çubuk'ta Şehit Aileleri, Gaziler ve Engelliler İftar Programında Buluştu

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve engelliler iftar programında bir araya geldi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve engelliler iftar programında bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Dernek Başkanı Fatma Karahan, şehit aileleri, gaziler ve engelliler katıldı.

Programda, Cami Kebir İmamı Uğur Arslan tarafından Kur'an-ı Kerim okudu, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan tarafından dualar edildi.

Milletvekili Çam, programda yaptığı konuşmada, devlet ve hükümet olarak her zaman gaziler ve şehit yakınlarının yanında olduklarını söyledi.

Program için Belediye Başkanı Demirbaş ve ekibine teşekkür eden Çam, "Rabbim tekrarlarını nasip eylesin. Bugün Belediye Başkanımız da içimizden çıkmış çok değerli bir kardeşimiz, bir dönem daha Allah'ın izniyle Çubuk'umuza hizmet edecek." dedi.

Kaymakam Keleş de bu topraklarda güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşanıyorsa bunun şehit ve gazilerin sayesinde olduğunu dile getirerek, tüm şehit yakınlarını ve gazileri sevgiyle, saygıyla, hürmetle kucakladığını belirtti.

Belediye Başkanı Demirbaş ise şehit yakınları ve gazilerle ramazan ayında aynı sofrada bulunmaktan mutlu olduklarını kaydederek, "Bu soframıza teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Rabbime binlerce şükür ediyoruz, sağlık ve huzur içerisinde bizleri yeni bir ramazana ulaştırdığı için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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