Üye Girişi
Haberler

Çorum Kargı'da Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kargı İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi ve trafik polislerinin görevlerini yaparken kullandıkları aletler tanıtıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Kargı İlçe Emniyet Amirliğince düzenlenen etkinlikte, trafik ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

"Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Atatürk İlkokulu öğrencilerine araç ve yaya trafiğinde uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Etkinlikte ayrıca trafik polislerinin görevlerini yaparken kullandıkları alet ve ekipmanlar öğrencilere tanıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Haftası trafik Kargı Çorum Trafik Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title