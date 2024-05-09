Çorum Kargı'da Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi
Kargı İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi ve trafik polislerinin görevlerini yaparken kullandıkları aletler tanıtıldı.
Çorum'un Kargı ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Kargı İlçe Emniyet Amirliğince düzenlenen etkinlikte, trafik ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
"Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Atatürk İlkokulu öğrencilerine araç ve yaya trafiğinde uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Etkinlikte ayrıca trafik polislerinin görevlerini yaparken kullandıkları alet ve ekipmanlar öğrencilere tanıtıldı.