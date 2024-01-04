Çorum'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı
Çorum-Samsun kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada, Eyüp S. (57) idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Eyüp S. (57) idaresindeki 60 ABC 536 plakalı otomobil, Çorum- Samsun kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.