Çorum'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Çorum'da meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazada ağır yaralanan bir kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ferhat A. (41) idaresindeki 19 UK 820 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Danaderesi mevkisinde, Süleyman Kula'nın (41) kullandığı 19 KZ 109 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Züleyha Kula (63), Vedat A. (32) ve Gökşan A. (27) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Züleyha Kula ile oğlu Süleyman Kula, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren yaralılardan Vedat A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.