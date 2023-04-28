Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 22 öğrenci taburcu edildi

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 22 öğrencinin tedavileri tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılan öğrenciler, kontrollerin ardından taburcu edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, gıda zehirlenmesi iddiası hakkında idari soruşturma başlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de analiz etmek üzere okulda öğrencilere dağıtılan yemekten numune aldı.

Çorum'un Büyük Düvenci beldesindeki Büyük Düvenci Ortaokulunda taşımalı eğitim gören 22 öğrenci, dün mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye kaldırılmıştı.