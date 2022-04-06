Çorum'da 5 kızıl geyik doğaya bırakıldı

OSMANCIK, ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde geyik popülasyonunu artırmak amacıyla 5 kızıl geyik doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünce, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Geyik Üretim Merkezi'nden getirilen 2'si erkek, 3'ü dişi 5 kızıl geyik, Başpınar Yaylası'nda doğaya bırakıldı.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, burada yaptığı konuşmada, Başpınar Yaylası'na toplam 25 geyik bırakılacağını söyledi.

Başpınar Yaylası'nın habitatının kızıl geyik popülasyonuna uygun olduğunu belirten Kubalı, "Bu bölgede daha önceden kızıl geyik olmadığını öğrendik. Oysa bölgenin habitatı kızıl geyiklerinin yaşaması için son derece elverişli." dedi.

İnsanların doğal hayatı korumak zorunda olduğuna dikkati çeken Kubalı, "Doğal hayat, çağdaş uygarlığın bir gereğidir. İnsan mutlaka doğal yaşamı korumalı. Aksi takdirde insanlar da yaşayamaz. Kentlerimizin korunması, ülkemizin gelişmesi ve dünyayı birlikte paylaştığımız canlıları korumak için seferber olmalıyız. Doğayı korumak bir bilinçtir." diye konuştu.

Kubalı, çevrenin, ormanın, canlıların, doğal hayatın korunmasının devletin asli görevlerinden olduğunu, devletin bu görevini ancak bilinçli vatandaşların varlığıyla yerine getirebileceğini vurguladı.

Kızıl geyiklerin salındığı bölgede 5 yıl av yasağı getirildiğini aktaran Kubalı, avcıları artık yaban hayvanlarının korunması için çalışan paydaşlar olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Kızıl geyiklerin doğaya salınması programına, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Koç, Samsun Şube Müdürü Mevlüt Özyanık, Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, Kara Avcılar Derneği Başkanı Aydın Güler de katıldı.