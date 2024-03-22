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Çorlu'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1000 kişiye iftar verildi

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Çorlu'da Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1000 kişiye iftar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde iftar sofraları kuruyor.

Bu kapsamda, Süleymaniye Camii önünde konuşlanan mobil aşevi iftarda yaklaşık 1000 kişiye hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan yemeklerden ikram etti.

Ramazan boyunca ilçede binlerce kişiye sıcak yemek ikramı yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Çorlu Kültür Güncel Haberler

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