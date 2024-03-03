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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Zafer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Evde yapılan aramada bir miktar kokain, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Operasyonda, G.Ö. ve F.B. gözaltına alındı. Malkara'da bir evde 200 litre sahte içki ele geçirildi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 200 litre sahte içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıpolat Mahallesi'nde Y.E'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Aramada, 200 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı. Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri V.G'yi durdurdu. Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Zafer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti.

Evde yapılan aramada bir miktar kokain, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Operasyonda, G.Ö. ve F.B. gözaltına alındı.

Malkara'da bir evde 200 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıpolat Mahallesi'nde Y.E'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Aramada, 200 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri V.G'yi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Jandarma Tekirdağ Malkara Çorlu Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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