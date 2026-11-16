COP31'de 8'inci gün yapay zeka ve yeşil sanayileşme oturumlarıyla sürüyor

BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), bir günlük aranın ardından ikinci haftasına 'Sanayi, Bilim ve Teknoloji' temasıyla başladı. Konferansın 8'inci gününde yapay zeka, yeşil sanayileşme, dijital dönüşüm ve temiz teknolojiler ele alınacak. COP31'in resmi sanal medya hesaplarında yayınlanan tanıtım videosunda, konferans alanında beliren dev caretta caretta animasyonu da dikkati çekti.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'a kadar devam edecek COP31'de, 15 Kasım Pazar günü ' Antalya'da Bir Nefes' temasıyla gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinliklerin ardından ikinci hafta müzakereleri başladı. Dünyanın farklı ülkelerinden devlet temsilcileri, bilim insanları, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarını buluşturan konferansta, iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel çalışmaların ve yeni teknolojilerin kullanımı gündeme alındı. Mavi Bölge'de uluslararası müzakereler, bakanlar düzeyinde toplantılar ve teknoloji odaklı etkinlikler gerçekleştirilirken, halka açık Yeşil Bölge'de bilim, inovasyon ve düşük karbonlu üretim konuları öne çıkıyor.

KURUM'UN PROGRAMI

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün saat 09.00'da COP31 Parlamenter Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, saat 10.00'da Mavi Bölge'deki Uzungöl Özel Etkinlik Salonu 1'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Çevre ve İklim Değişikliği Bakanları Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yer alacak. Kurum, saat 10.30'da ise Toplantı Salonu 5'te gözlemci kuruluşlarla gerçekleştirilecek açık oturuma katılacak.

55 ÜLKE KATILACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, TBMM ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) iş birliğinde düzenlenen COP31 Parlamenter Toplantısı'na 55 ülkeden parlamento başkanları, milletvekilleri ve üst düzey heyetlerin katılması bekleniyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş ve PAB Başkanı Milton Dick'in açılış konuşmalarıyla başlayacak toplantıda, iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesi, sıfır atık, metan emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı, parlamenter denetim ve uluslararası iş birliği konularında 6 oturum gerçekleştirilecek. Toplantı sonunda sonuç deklarasyonu kabul edilmesi planlanıyor. Kurtulmuş, program kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

SANAYİDE DÖNÜŞÜM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mavi Bölge'de gün boyunca 5 programa katılacak. Kacır, saat 09.00-11.00 arasında 2 No'lu Salon'da Yapay Zeka Üzerine Yüksek Düzeyli Yeşil Dijital Eylem Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, saat 09.30-10.30 arasında 4 No'lu Salon'da Sanayide Dönüşüm Projesi Resmi Lansman Etkinliği ve Yeşil Dönüşüm Merkezi ile Dijital Dönüşüm Merkezi Sertifika Töreni'nde yer alacak. Saat 11.00-12.30 arasında 1 No'lu Salon'da Yeşil Sanayileşme Üzerine Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak Kacır, saat 15.00-16.00 arasında 3 No'lu Salon'da ITA Türkiye Proje Hızlandırma Programı Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde, saat 16.30-17.30 arasında ise 1 No'lu Salon'da Yapay Zeka Destekli Temiz Teknolojiler Girişimi Lansmanı'nda bulunacak. Bakan Kacır'ın programlardaki konuşmaları İngilizce gerçekleştirilecek.

MAVİ BÖLGE

Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda sanayi, bilim ve teknoloji alanlarında toplantılar düzenlenecek. Saat 10.00'da karbon fiyatlandırması, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), saat 11.15'te yeşil sanayileşme için karbon muhasebesi ve Türkiye'nin nükleer enerji geleceği, saat 12.30'da küresel sürdürülebilirlik dönüşümünde şirketlerin rekabet gücü ele alınacak. Saat 13.30'da gelişmekte olan ekonomilerde sanayinin yeşil dönüşümü ve çelik sektöründe düşük karbonlu üretim, saat 14.45'te sürdürülebilirlik ve yapay zeka uygulamaları, saat 16.00'da sanayide yeşil dönüşüm stratejileri ve KOBİ'lerin dönüşümü görüşülecek. Saat 17.15'te ise çimento sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik NextCement programının lansmanı gerçekleştirilecek.

TEKNOLOJİ TOPLANTILARI

Mavi Bölge'deki diğer pavilyonlarda da iklim değişikliğiyle mücadelede yeni teknolojilerin kullanımı ele alınacak. Saat 09.30'da temiz ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri, saat 11.30'da Kazakistan'ın iklim teknolojisi ihtiyaçları, saat 12.00'de yapay zeka ve dijital çözümlerin iklim üzerindeki etkilerinin ölçülmesi görüşülecek. Saat 14.30'da Avrupa Birliği Pavilyonu'nda iklim eyleminde uzay teknolojilerinin kullanımı, Güney Afrika Pavilyonu'nda ise yapay zekanın gezegenin çevresel sınırları içerisinde geliştirilmesi konuları ele alınacak. Saat 17.00'de Pakistan Pavilyonu'nda düşük karbonlu tuğla üretimine geçişin finansmanı, saat 18.30'da ise dijital kamu altyapısı ve yapay zekanın iklim eyleminde kullanılması konulu toplantılar gerçekleştirilecek.

BM TOPLANTILARI

Mavi Bölge'deki BM İklim Değişikliği Pavilyonu'nda saat 10.00-11.00 arasında Hong Kong Üniversitesi tarafından Güneydoğu Asya ülkelerinde enerji, sanayi ve Paris Anlaşması hedefleri için uydu görüntüleri ve veri temelli çözümler ele alınacak. Saat 11.30-12.30 arasında inovasyonun Paris Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırmadaki rolü görüşülecek. Saat 13.00-14.00 arasında ulusal iklim katkı beyanlarının hazırlanması ve uygulanmasında BM İklim Değişikliği Sekretaryası'nın rolü, saat 14.30-15.30 arasında yeni nesil iklim verileri, saat 16.00-17.00 arasında iklim hedeflerinin uygulanmasından ikinci Küresel Durum Değerlendirmesi'ne geçiş ele alınacak. Saat 17.30-18.30 arasında ise gelişmekte olan ekonomilerde enerji teşviklerinin ekonomik büyüme ve iklim hedefleri doğrultusunda değerlendirilmesi görüşülecek.

DİĞER OTURUMLAR

BM'nin resmi konferans programına göre Mavi Bölge'de saat 11.30'da iklim kaynaklı yerinden edilme, kayıp ve zararlar, organik atıklardan kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılması, fosil yakıtlardan uzaklaşma ve kadınların iklim çözümlerindeki rolü ele alınacak. Saat 13.15'te ağır sanayinin elektrifikasyonu, küçük ada devletlerinin sürdürülebilir enerjiye geçişi, iklime dirençli kentlerde su yönetimi ve orman restorasyonu konularında oturumlar gerçekleştirilecek. Saat 13.30'da 'İklim Eylemi İçin Yapay Zeka: İnovasyondan Uygulamaya', saat 14.30'da ise yapay zekanın su, enerji ve gıda sistemlerinde kullanımı konulu toplantılar düzenlenecek. Saat 15.00'te Anadolu Salonu'nda Adil Geçiş Konulu 4'üncü Yıllık Üst Düzey Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı, Akdeniz Salonu'nda ise iklim biliminin toplumsal farkındalığa ve eyleme dönüştürülmesini konu alan COP31 Başkanlığı etkinliği gerçekleştirilecek.

BM TÜRKİYE

Birleşmiş Milletler Türkiye Pavilyonu'nda saat 09.30'da iklim değişikliği konusunda bilgi güvenilirliği, saat 11.00'de kadın girişimcilerin yeşil dönüşümdeki rolü, saat 12.30'da göçmenlerin ve küçük işletmelerin yeşil dönüşüme katkıları ele alınacak. Saat 13.45'te yapay zeka destekli temiz teknolojilerin yatırımlarla buluşturulması, saat 17.30'da ise deniz taşımacılığında karbonsuzlaşma ve rekabetçi denizcilik sektörüne geçiş konuları görüşülecek.

YEŞİL BÖLGE

Halka açık 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge'de de günün teması kapsamında bilim, yeşil sanayileşme, teknoloji ve inovasyon, KOBİ'ler, dijitalleşme, yapay zeka ve düşük karbonlu üretim konuları ele alınacak. Teknoloji ve inovasyon odaklı tematik alanlarda kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, girişimciler ve sivil toplum kuruluşları iklim dostu çözümlerini tanıtacak. Yeşil Bölge'de ayrıca ziyaretçiler için teknolojik uygulamalar, sergiler, sürdürülebilirlik projeleri ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yenilikçi çalışmalar yer alacak.

DEV CARETTA

COP31'in resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan tanıtım videosunda ise Antalya'nın simgelerinden caretta caretta deniz kaplumbağası dev bir animasyon karakteri olarak kullanıldı. Konferans alanına gelen ziyaretçilerin görüntüleriyle başlayan videoda, iki kişinin yukarıya baktığı sahnenin ardından konferans alanının üzerinde dev, mavi renkli, kırmızı kravatlı ve takım elbiseli caretta caretta karakteri beliriyor. Gerçek konferans alanı görüntüleriyle dijital animasyonun birleştirildiği videoda, uluslararası katılımın büyüklüğüne dikkat çekiliyor. Videoda ayrıca bu yıl katılımın çok yüksek olduğunu vurgulayan İngilizce ifadeye yer veriliyor.

MÜZAKERELER SÜRECEK

COP31'in ikinci haftasında ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında üzerinde uzlaşmaya çalıştıkları başlıklarda müzakereler devam edecek. İklim finansmanı, emisyon azaltımı, uyum politikaları ve iklim hedeflerinin uygulanmasına yönelik görüşmelerin, 20 Kasım'da sona ermesi planlanan konferansın sonuç kararlarına temel oluşturması bekleniyor. Konferansta 17 Kasım'da 'Okyanus, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı - Rio Sinerjisi', 18 Kasım'da 'İnsani ve Sosyal Kalkınma', 19 Kasım'da 'İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi' temaları ele alınacak. Son gün olan 20 Kasım'da Mavi Bölge'de nihai müzakereler gerçekleştirilirken, Yeşil Bölge'de 'Finansman ve Teşvikler Günü' etkinlikleri düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı