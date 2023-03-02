Çocukların kavgasında babaları karıştı: 1 ölü

BURSA'da çocuklar arasında çıkan tartışmaya babalarının karışmasıyla iki aile arasında başlayan husumet cinayetle son buldu. Ömer Şehzade (35), yolda karşılaşınca tartıştığı husumetlisi İbrahim Ç. (37), tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklarının tartışması nedeniyle aralarında husumet bulunan Ömer Şehzade ile İbrahim Ç., yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İbrahim Ç., belinden çıkardığı tabancayla Ömer Şehzade'ye ateş etti. Göğsüne mermi isabet eden Şehzade kanlar içinde yere yığılırken, İbrahim Ç. ise kaçtı.Kardeşi tarafından özel araçla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Şehzade, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma başlatan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İbrahim Ç.'yi tabancayla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.