CMK avukatı, müvekkili tarafından soyuldu

ERZURUM Barosu avukatlarından Ekrem İçoğlu (47), 1,5 yıl önce 'hırsızlık' suçundan yargılanan Tugay E.'yi mahkemede CMK avukatı olarak savundu. Hukuk bürosu 4 gün önce 5 kişi tarafından soyulan İçoğlu, yakalanan şüpheliler arasında müvekkili Tugay E.'nin de olduğunu öğrendiğini söyledi.

Yakutiye ilçesinde, apartmanın giriş katında, evli ve 2 çocuk babası olan avukat Ekrem İçoğlu'na ait hukuk bürosu, 11 Ekim gecesi soyuldu. Sabah erken saatte ofise gelen İçoğlu, dağınık odayı ve açık pencereyi görünce durumu anladı. Odasındaki bilgisayarı ve televizyonu çalınan İçoğlu, 112'ye ihbarda bulundu. Çevrede araştırma yapan ve 48 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin kimliklerine ulaşıp bulundukları yere baskın yaptı. Çaldıkları malzemelerle yakalanan Ersin C. (36), Tugay E. (27), Ahmet Ç. (29) ve Ali G. (22), emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Ersin C. ve Ali G. tutuklandı. Ahmet Ç. ve Tugay E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık olayına karışan Emircan T.'nin (22) ise başka suçtan daha önce tutuklanıp cezaevine girdiği öğrenildi.