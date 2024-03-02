Cizre'de Boğazına Cisim Kaçan Çocuk Ambulans Helikopterle Elazığ'a Sevk Edildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde boğazına cisim kaçan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor ve tam teşekküllü bir hastanede tedavi edilmesi gerekiyor.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde boğazına cisim kaçan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Cizre ilçesinde evde boğazına cisim kaçan 3 yaşındaki Selim Yunus Kaya, ailesi tarafından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan çocuğun, tam teşekküllü bir hastanede tedavisinin yapılmasına karar verildi.
Kaya, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na, oradan da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Elazığ'da özel bir hastaneye nakledildi.