Çinli Sözcü, Japon Politikacıların Taiwan Ziyaretlerini Kınadı

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin ana karasından bir sözcü, Salı günü yaptığı açıklamada, bazı Japon politikacıların ve milletvekillerinin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaretlere kararlı bir şekilde karşı çıktı ve bu adımların bencil siyasi kazanç amaçlı olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin ana karasından bir sözcü, Salı günü yaptığı açıklamada, bazı Japon politikacıların ve milletvekillerinin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaretlere kararlı bir şekilde karşı çıktı ve bu adımların bencil siyasi kazanç amaçlı olduğunu söyledi.

Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Japon milletvekili Keiji Furuya'nın Taiwan ziyaretiyle ilgili medyadan gelen soruya yanıt olarak açıklamalarda bulundu.

Ma, Japonya tarafındaki bu insanları tarihten dersler çıkarmaya ve Taiwan sorununun hassasiyetini, dünyada sadece bir Çin olduğu ve Taiwan'ın da Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini tamamen kabul etmeye çağırdı.

Ma, somut eylemlerle tek Çin ilkesine ve Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin ruhuna uyulması ve Taiwan ile ilgili konularda söz ve eylemlerde dikkatli olunması gerektiğini ekledi.

Sözcü, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, dış güçlerle "Taiwan bağımsızlığı" arayışı için yapılan gizli anlaşmanın başarısızlığa mahkum olduğu konusunda da uyardı.