Çinli Sözcü: Çin Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları Yurtdışında Yaşayan Taiwanlılara Yardıma Hazır

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Cuma günü, yurtdışında yaşayan Taiwanlıların zorluklarla karşılaştığında Çin büyükelçilikleri ve konsolosluklarıyla irtibata geçerek yardım talebinde bulunabileceklerini söyledi. Ma bu sözleri, Taiwan'da bazı kişilerin kandırılarak Kamboçya'ya çalışmak için götürüldükleri ve bu ülkede hapis cezasına çarptırıldıkları ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarına dair basında çıkan bazı haberler hakkında sorulan bir soruya cevaben söyledi. Taiwanlıların da Çin vatandaşı olduğuna işaret eden Ma, yurtdışında yaşayan Taiwanlıların güvenlik ve meşru haklarına daima büyük önem verildiğini sözlerine ekledi. Anavatanın Taiwanlılara her zaman güçlü bir destek verdiğini belirten Ma, konsolosluk belgelerinin çıkarılması, yurtdışında hukuk sorunlarının ele alınması, yabancı ülkelerde ekonomik ve ceza davalarının yürütülmesi ve acil tahliye gibi durumlarda yardım sunulduğunu vurguladı. Ma, Taiwan'da bulunan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerininin sanların meşru hak ve çıkarlarını koruma çağrılarına karşı pasif bir tutum takındığını, hatta suçu ana karaya atmak için yalanlar uydurmaya bile giriştiğini söyledi. Ma bu durumun, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin Taiwan'da ki insanların güvenlik, çıkar ve refahını umursamadıklarını ve siyasi manipülasyonda bulunarak çatışmaları ateşlediklerini ve insanları kandırdıklarını gösterdiğini söyledi.