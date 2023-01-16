Çin Yeni Yılı Öncesi Endonezya ve Vietnam'daki Süslemelerden Renkli Kareler

HANOİ/CAKARTA, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin takvimine göre Tavşan Yeni Yılı yaklaşırken, Cakarta'nın Çin mahallesi, çeşitli yeni yıl dekorasyonları, fenerler, pagodalar ve Çin zodyak döngüsündeki hayvanlar ile süslenerek ziyaretçiler için tam bir şenlik atmosferi yaratıldı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Çin mahallesinde Çin zodyak döngüsündeki hayvanların heykelleriyle poz veren bir çocuk, 12 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

HANOİ/CAKARTA, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin takvimine göre Tavşan Yeni Yılı yaklaşırken, Cakarta'nın Çin mahallesi, çeşitli yeni yıl dekorasyonları, fenerler, pagodalar ve Çin zodyak döngüsündeki hayvanlar ile süslenerek ziyaretçiler için tam bir şenlik atmosferi yaratıldı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de her yıl düzenlenen Bahar Kaligrafi Festivali, Kovid-19 nedeniyle iki yıldır yapılamıyordu. Festival Pazar günü yeniden düzenlendi. Festival sırasında, kaligrafiyle yeni yılda gerçekleşmesi istenen dileklerin kırmızı kağıtlara yazılması ve bunların Çin Yeni Yılı sırasında sergilenmesi yerel bir gelenek.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki Van Mieu-Quoc Tu Giam'daki (Edebiyat Tapınağı) Bahar Kaligrafi Festivali sırasında bir hattatın bir çocuk için hazırladığı kaligrafik eser görülüyor, 15 Ocak 2023. (Fotoğraf: Hu Jiali/Xinhua)

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Çin mahallesinde dolaşan insanlar, 12 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Çin mahallesinde dolaşan insanlar, 12 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Pancoran Glodok'ta yaklaşan Çin Yeni Yılı için süsleme seçen bir müşteri, 10 Ocak 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Pancoran Glodok'ta yaklaşan Çin Yeni Yılı için süslemelerden alan insanlar, 10 Ocak 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin Hang Ma caddesindeki bir çarşıdaki kedi desenli süs eşyaları görülüyor, 14 Ocak 2023. (Fotoğraf: Hu Jiali/Xinhua)

Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin Hang Ma caddesindeki bir çarşıdaki kedi desenli ürünlerden alan insanlar, 14 Ocak 2023. (Fotoğraf: Hu Jiali/Xinhua)