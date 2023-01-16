Çin Yeni Yılı Öncesi Endonezya ve Vietnam'daki Süslemelerden Renkli Kareler
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HANOİ/CAKARTA, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin takvimine göre Tavşan Yeni Yılı yaklaşırken, Cakarta'nın Çin mahallesi, çeşitli yeni yıl dekorasyonları, fenerler, pagodalar ve Çin zodyak döngüsündeki hayvanlar ile süslenerek ziyaretçiler için tam bir şenlik atmosferi yaratıldı.
HANOİ/CAKARTA, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin takvimine göre Tavşan Yeni Yılı yaklaşırken, Cakarta'nın Çin mahallesi, çeşitli yeni yıl dekorasyonları, fenerler, pagodalar ve Çin zodyak döngüsündeki hayvanlar ile süslenerek ziyaretçiler için tam bir şenlik atmosferi yaratıldı.
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de her yıl düzenlenen Bahar Kaligrafi Festivali, Kovid-19 nedeniyle iki yıldır yapılamıyordu. Festival Pazar günü yeniden düzenlendi. Festival sırasında, kaligrafiyle yeni yılda gerçekleşmesi istenen dileklerin kırmızı kağıtlara yazılması ve bunların Çin Yeni Yılı sırasında sergilenmesi yerel bir gelenek.