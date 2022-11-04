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Çin ve Vietnam Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Fotoğraflara Yansıdı

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Çin ve Vietnam Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Fotoğraflara Yansıdı

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin-Vietnam işbirliği ortak çabalar sayesinde yıllar içinde istikrarlı bir şekilde ilerliyor.

Çin ve Vietnam Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Fotoğraflara YansıdıHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin Xi'an kentindeki Xi'an uluslararası limanından çıkan bir Çin-Vietnam yük treni görülüyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin-Vietnam işbirliği ortak çabalar sayesinde yıllar içinde istikrarlı bir şekilde ilerliyor.

Çin, Vietnam'ın en büyük ticaret ortağı ve ikinci en büyük ihracat hedefi olmaya devam ederken, Vietnam, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nde Çin'in en büyük ticaret ortağı olmaya devam etti. Yatırım, altyapı ve yeşil enerji gibi alanlarda ikili işbirliği de gelişti.

İşte Çin-Vietnam dostluğu ve işbirliğinden fotoğraflara yansıyanlar:

Çin ve Vietnam Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Fotoğraflara YansıdıÇin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki 19. Çin-ASEAN Fuarı'nda ziyaretçiler Vietnam'dan gelen ürünleri satın alıyor, 18 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)

Çin ve Vietnam Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Fotoğraflara YansıdıÇin'in Vietnam Büyükelçisi Xiong Bo (solda) ve Vietnam Ulusal Savunma Bakan Yardımcısı Hoang Xuan Chien, Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki Noi Bai Uluslararası Havalimanı'nda Çin tarafından bağışlanan Kovid-19 aşılarının teslim törenine katılıyor, 8 Şubat 2022. (Fotoğraf: Çin'in Vietnam Büyükelçiliği/Xinhua aracılığıyla)

Çin ve Vietnam Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Fotoğraflara YansıdıVietnam'ın başkenti Hanoi'de Çin yapımı Cat Linh-Ha Dong metro hattında çalışan bir tren, 6 Kasım 2021. (Fotoğraf: VNA/Xinhua aracılığıyla)

Çin ve Vietnam Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Fotoğraflara YansıdıZiyaretçiler, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2021 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) Vietnam'ın standından ürün satın alıyor, 3 Eylül 2021. (Fotoğraf: Lu Peng/Xinhua)

Çin ve Vietnam Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Fotoğraflara YansıdıVietnamlı şarkıcı Nguyen Thi Ngoc Ha, Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki Çin-Vietnam Dostluk Şarkı Yarışması 2019 Finali sırasında bir performans sergiliyor, 28 Aralık 2019. (Fotoğraf: Wang Di/Xinhua)

Çin ve Vietnam Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Fotoğraflara YansıdıVietnamlı turistler, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Pingxiang şehrinin Dostluk Geçidi'nde fotoğraf çektiriyor, 6 Eylül 2018. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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