Çin ve Laos Liderleri Beijing'de Biraraya Geldi
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BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith, Çin'in başkenti Beijing'de, iki tarafın yaptıkları görüşme...
BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith, Çin'in başkenti Beijing'de, iki tarafın yaptıkları görüşme sonrasında imzaladıkları işbirliği belgelerini inceledi, 30 Kasım 2022.
Xi Çarşamba günü, Thongloun ile Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda görüşmelerde bulundu. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)