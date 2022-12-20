Çin ve Fransa Dışişleri Bakanları İlişkileri Görüştü

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile video bağlantısıyla bir görüşme yaptı.

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile video bağlantısıyla bir görüşme yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Wang, Çin-Fransa ilişkilerinin değişim ve kaos zamanlarının testinden geçtiğini, genel istikrarını koruduğunu ve pozitif bir gelişme ivmesi gösterdiğini söyledi.

Wang, Çin'in yeni yılda da Fransa ile daha yakın üst düzey alışverişte bulunmaya, ekonomi, ticaret, tarım ve havacılıkta pragmatik işbirliğini derinleştirmeye ve Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığının daha fazla gelişmesine katkıda bulunmaya istekli olduğunu belirtti.

Wang, Çin'in Fransa ile uygulamaya dönük ikili işbirliğine yeni bir hız kazandırmak ve Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı gelişiminin yanı sıra dünyanın ve bölgenin barış ve istikrarına da birlikte katkıda bulunmak için Fransa ile stratejik iletişimi güçlendirmeye hazır olduğuna işaret etti.

Wang, Çin'in diğer ülkelerle personel değişimine daha büyük kolaylık kazandırmak için Kovid-19 önleme ve kontrol önlemlerini optimize etmeye ve uyarlamaya devam edeceğini vurguladı.

Wang, "Çin'de ekonomik beklentiler umut verici ve süper büyüklükteki pazar potansiyeli daha hızlı serbest kalarak Fransa dahil diğer ülkelere daha büyük fırsatları beraberinde getirecektir" dedi.

Colonna ise Fransa'nın bir sonraki aşamadaki üst düzey alışverişe hazırlanmak için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Fransa'nın Çin'in pandemiyle mücadelede aldığı yeni önlemleri takdirle karşıladığını, kültürel ve halklar arası alışverişleri yeniden faal hale getirmeyi ve iki taraf arasında normal personel değişimini kademeli olarak yeniden başlatmayı çok istediğini belirten Colonna, Fransa'nın küresel meydan okumalarla birlikte mücadele etmek için Çin ile çok taraflı koordinasyonu güçlendirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.