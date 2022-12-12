Çin-Tayland Demiryolu, Taylandlılara Kolaylık ve Refah İçin Umut Getirdi¶

Trans- Asya demiryolu ağının önemli bir parçası olan Çin- Tayland demiryolu, Tayland'ın ilk standart hatlı yüksek hızlı demiryolu olacak.

İnsanlar, inşaatı tüm hızıyla devam eden demiryolunun hayatlarını daha rahat ve refah hale getirmesini bekliyor.

SES 1 (Çince): PANNAROS BOONSERM, Çin- Tayland demiryolu inşaat projesinde çevirmen:

"Bence yüksek hızlı demiryolu bize umut veriyor. Örneğin, şu anki proje Bangkok'tan Nakhon Ratchasima'ya kadar olan, genellikle otomobil ile yaklaşık iki buçuk saat sürüyor, ancak proje tamamlandığında çok rahat ve zaman kazandırıcı olacak. Ulaşım turizm için çok önemli ve iyi bir ulaşım kesinlikle bölge sakinlerine daha fazla gelir getirecek. Bu yüzden Çin ile Tayland arasındaki yüksek hızlı demiryolunun yakında açılmasını umuyorum. Tamamlandığında Çin-Laos Demiryolu'na bağlanacak. Umarım bir gün Tayland'dan hızlı trenle Laos üzerinden Çin'in Yunnan eyaletine gidebilirim."

Tayland, Kovid-19 kısıtlama önlemlerini hafifletirken, demiryolu inşaatı hız kazandı.

SES 2 (Çince): MA SHENGSHUANG, Çin Demiryolu Tasarım Şirketi (Tayland Şubesi) Genel Müdürü:

"Toplam uzunluğu 252,3 kilometre olan Çin-Tayland Demiryolu projesi Çin teknik standartlarını benimsiyor. Projenin inşaatı 14 bölüme ayrılıyor. Şu anda bir bölümü tamamlandı, üç bölümü de ihaleye açıldı. Diğer 10 bölümün inşaatı düzenli bir şekilde ilerliyor."

Çin-Tayland demiryolunun yalnızca Tayland'daki hat boyunca bölgelerin ekonomik kalkınmasına canlılık katmakla kalmaması, aynı zamanda trans-Asya demiryolu ağını güçlendirmesi ve bölgesel bağlantılığı teşvik etmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'dan bildiriyor.(XHTV)