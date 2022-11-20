Çin Savunma Bakanı Wei, Moğol Mevkidaşı ile Sanal Ortamda Görüştü

Xİ'AN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Cumartesi günü Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile sanal ortamda bir görüşme gerçekleştirdi.

Xİ'AN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Cumartesi günü Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile sanal ortamda bir görüşme gerçekleştirdi.

Wei, iki ülke liderlerinin rehberliğinde Çin ve Moğolistan'ın ortak geleceğe sahip bir toplum geliştirmede sağlam ilerleme kaydettiğini söyledi.

Wei, iki ordunun daha yakın stratejik iletişim kurması, ortak eğitimleri genişletmesi, sınır kontrol işbirliğini derinleştirmesi ve ilişkilerini daha yüksek bir seviyeye taşımak için çok taraflı etkileşimler yürütmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

Gürsed ise Moğolistan'ın diğer alanların yanı sıra personel eğitimi, uluslararası barışı koruma operasyonları ve askeri okullarda tıbbi bakım eğitimi gibi başlıklarda faydalı işbirliğini derinleştirmek ve ikili savunma ilişkilerinin derinleşerek gelişmesini birlikte ilerletmek için Çin ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Wei ayrıca Moğol mevkidaşına Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi hakkında bilgi verdi. Saikhanbayar Gürsed, kongrenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı tebriklerini iletti.