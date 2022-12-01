Çin'in Uzun Yürüyüş-2F Taşıyıcı Roketinin Özellikleri Neler?

Çin, Shenzhou-15 insanlı uzay aracını Salı gecesi başarıyla fırlattı.

Uzay aracı, Uzun Yürüyüş-2F Y15 taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi.

SES (Çince): LİU FENG, Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi'nde Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin baş tasarımcısının yardımcısı:

"İnsanlı bir roket olarak Uzun Yürüyüş-2F'nin öne çıkan bir özelliği var, bu da rokete iki sistem takılmış olması. Bunlardan biri kaçış sistemi, diğeri ise arıza tespit ve işleme sistemi. Her iki sistem de insanlı roketler için özel olarak tasarlanmıştır.

Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin güvenilirliğini artırmak için sürekli olarak çaba gösterildi.

Uzun Yürüyüş-2F Y14 roketi ile karşılaştırıldığında, güvenilirliğini artırmak için Uzun Yürüyüş-2F Y15 roketinde 26 teknik iyileştirmeye gidildi.

Gelecekte, üç açıdan daha fazla iyileştirme veya yenilik yapılacağına inanıyorum.

Birincisi görev yükü kapasitesidir. Gelecekteki insanlı uzay gemileri daha ağır olacak, bu nedenle taşıyıcı roketlerin daha fazla görev yükü kapasitesine sahip olması gerekecek.

İkincisi, roketin bozulmaya dayanıklı kontrol sisteminin daha da geliştirilecek olması.

Üçüncüsü, roketin tekrar kullanılabilirliği. İnsanlı bir roket için bu konuda daha fazla iyileştirme ve yenilik yapılması gerekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor. (XHTV)