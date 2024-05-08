Çin'in üçüncü uçak gemisi Fucien deneme seyrini tamamladı

Çin'in üçüncü uçak gemisi "Fucien"in, 1 Mayıs'ta denize açılarak başladığı ilk deneme seyrini tamamladığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Fucien uçak gemisi, 8 gün süren seyrinin ardından Şanghay'da tutulduğu Ciangnan Tersanesi'ne döndü.

Deneme seyrinde geminin itiş ve elektrik sistemlerinin ve diğer donanımlarının test edildiği ve "beklenen sonuçların alındığı" belirtildi.

Geminin ilerleyen günlerde daha fazla deneme seyri yapmasının planlandığı kaydedildi.

Çin'in üçüncü uçak gemisi

Çin'in güney eyaletlerinden Fucien'in adını taşıyan gemi, 17 Haziran 2022'de Şanghay'daki Ciangnan Tersanesi'nde suya indirilmişti.

"Tip 003" olarak sınıflandırılan 80 bin tonluk savaş gemisinde, Elektromanyetik Uçak Kalkış Sistemi (EMALS) adı verilen ileri teknoloji fırlatma rampaları bulunuyor.

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan üçüncü uçak gemisi olan Fucien hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliği taşıyor.

Çin'in, kuzeydoğu eyaleti Liaoning'in adını taşıyan ilk uçak gemisi, 1998'de Ukrayna'dan alınan Varyag uçak gemisinin iskeleti üzerine inşa edilmiş ve 2012'de hizmete girmişti.

Bir başka kuzeydoğu eyaletinin adını taşıyan Şandong uçak gemisi ise Liaoning'in tasarımı kopya edilerek Çin'de üretilmiş ve 2017'de hizmete alınmıştı.

Gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip olan Çin, 2035 yılına kadar 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı planlıyor.