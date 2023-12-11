Çin'in Tahıl Üretimi 2023 Yılında Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin'in tahıl üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 695,41 milyon ton ile rekor seviyeye ulaştı. Ülke, dokuzuncu yılda da 650 milyon tonun üzerinde tahıl hasadı yapmış oldu. Mısır üretimi artarken, pirinç ve buğday üretimi azaldı. Hasat döneminde yaşanan kötü hava olaylarına rağmen rekor hasat elde edildi. Merkezi hükümet, çiftçileri tahıl yetiştirmeye teşvik etmek için asgari alım fiyatını artırdı ve sübvansiyon politikalarını iyileştirdi. Yeni rekor, ülkenin tarımdaki gücünü artırmak için sağlam bir temel oluşturdu.

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in tahıl üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 695,41 milyon ton ile rekor seviyeye ulaştı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre Çin böylece üst üste dokuzuncu yılda da 650 milyon tonun üzerinde tahıl hasadı yapmış oldu.

NBS'ye göre ülkedeki mısır üretimi 2022 yılına kıyasla yüzde 4,2 artarken, pirinç üretimi yüzde 0,9 ve buğday üretimi ise yüzde 0,8 azaldı.

Hasat döneminde Sarı Nehir ve Huaihe Nehri boyunca uzanan bölgelerde meydana gelen uzun süreli yağışlar, kuzey ve kuzeydoğu bölgelerindeki seller ve kuzeybatı bölgelerindeki kuraklık gibi bir dizi kötü hava olayının ülkeyi vurmasına rağmen rekor hasat elde edildi.

Merkezi hükümet, çiftçileri tahıl yetiştirmeye teşvik etmek için 2023 yılında buğday ve pirincin asgari alım fiyatını artırırken, mısır ve soya fasulyesi yetiştiren çiftçiler için de tahıl sübvansiyon politikalarını iyileştirdi.

Ortak çabalar sonucunda 2023 yılında ülkede 119 milyon hektarlık alanda tahıl ürünü ekildi. Rakam, bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artışa işaret ediyor.

NBS yetkilisi Wang Guirong rekor hasadın, ülkede başlıca mahsullerin birim başına verimini artırma ve mahsul yetiştiriciliğine yönelik teknolojik desteği geliştirme çabalarıyla aynı döneme rastladığına işaret etti.

Wang, 2023'te tahıl üretiminde kırılan yeni rekorun, ülke genelinde kırsalda yeniden canlanmanın ilerletilmesi ve ülkenin tarımdaki gücünü artırmak üzere daha hızlı hareket etmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

Çin'deki ekilebilir arazi, dünya toplamının yüzde 9'undan azını oluştursa da 1,4 milyarı aşkın nüfusu için yeterli olmayı başarıyor.

Wang, yeni tahıl üretim rekorunun, küresel tahıl piyasasının istikrara kavuşturulması ve dünyada gıda güvenliğinin sağlanmasına olumlu katkılarda bulunduğunu ifade etti.