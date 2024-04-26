Çin'in Shenzhou-18 Uzay Aracı, Uzay İstasyonuna Giriş Yaptı

ÇEKİM TARİHİ: 26 Nisan 2024

Uzaydaki buluşmadan çeşitli görüntüler

Çin'in Shenzhou-18 uzay aracındaki üç astronot Cuma günü ülkenin uzay istasyonuna giriş yaparak diğer astronot üçlüsüyle buluştu ve yörüngede yeni bir mürettebat devir teslimini başlattı.

Shenzhou-17 mürettebatı, 05.04'te giriş kapağını açtı. Uzay istasyonunun üç sakini, yeni gelenleri karşıladı ve birlikte toplu fotoğraf çektirdiler.

İki mürettebatın uzayda buluşmasıyla, Çin'in uzay istasyonunda yörüngede dördüncü mürettebat devir teslim süreci başlamış oldu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre altı astronot, planlanan görevleri ve devir teslimi tamamlamak üzere yaklaşık 5 gün boyunca birlikte yaşayıp çalışacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)