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Çin'in Sanayi Üretiminde 2023 İçin Yüzde 4,3'ü Aşan Artış Bekleniyor

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BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, sanayi üretimindeki toparlanma trendinin devam etmesi sayesinde bu yıl ülkenin katma değerli sanayi üretimindeki yıllık artışın yüzde 4,3'ü geçmesinin beklendiğini söyledi.

BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, sanayi üretimindeki toparlanma trendinin devam etmesi sayesinde bu yıl ülkenin katma değerli sanayi üretimindeki yıllık artışın yüzde 4,3'ü geçmesinin beklendiğini söyledi.

Bakanlık, Perşembe günü sanayi kalkınması ve bilişim teknolojilerinin yayılımı konulu ulusal bir çalışma konferansında, imalat sektöründeki üretimin Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasındaki (GSYİH) payının kararlı kaldığını ve 2023'te üst üste 14. yılda da dünyada ilk sıraya yerleşeceğini duyurdu.

Çin'in önde gelen yüksek teknoloji imalatçılarının üretimi, bu yılın ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 genişlerken, ekipman imalat sektörünün üretimi ise yüzde 6,4 artış kaydetti.

Bakanlık verilerine göre, Çin'deki 5G baz istasyonlarının sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 3,28 milyonu aşarken, 6G teknolojisine yönelik araştırmalar da hızlı ilerleme kaydediyor.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, Çin'in önümüzdeki yıl yeni sanayileşmenin ilerletilmesine daha fazla çaba harcayacağını, ayrıca bilimsel ve teknolojik inovasyonun bir dinamo, gelişmiş imalatın ise bir omurga işlevi göreceği modern bir endüstriyel sistem inşasını hızlandıracağını söyledi.

Jin, Çin'in kilit önemdeki imalat sektörlerinin sanayi zincirlerini geliştirmek, geleneksel sektörleri güncellemek, rekabetçi sektörleri güçlendirip iyileştirmek, yükselen sektörleri destekleyip güçlendirmek ve geleceğin sektörleri için ileriye dönük düzenlemeler yapmak üzere çalışacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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