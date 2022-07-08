Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Saıc Motor, Yılın İlk Yarısında Güçlü Denizaşırı Satışlar Bildirdi - Haberler

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Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Saıc Motor, Yılın İlk Yarısında Güçlü Denizaşırı Satışlar Bildirdi

Xinhua - Güncel
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Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Saıc Motor, Yılın İlk Yarısında Güçlü Denizaşırı Satışlar Bildirdi

SHANGHAİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi SAIC Motor Perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin 2022'nin ilk yarısında denizaşırı ülkelerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,7 artışla 381.000 araç sattığını bildirdi.

SHANGHAİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi SAIC Motor Perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin 2022'nin ilk yarısında denizaşırı ülkelerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,7 artışla 381.000 araç sattığını bildirdi. Kovid-19'a rağmen, Shanghai merkezli otomobil üreticisinin yurtdışı satışları, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59,4 artarak 84.000 adede yükseldi. Şirketin hedefi bu yıl yurtdışına 800.000 araç satmak. SAIC Motor, Ocak ayından Haziran ayına kadar 2,23 milyondan fazla araç sattı ve bu satış miktarıyla 2021'deki aynı dönemin satışlarına yaklaştı. Otomobil üreticisi, 2022'nin ikinci yarısında üretim ve satışlarını hızlandırmak amacıyla endüstriyel zincirdeki üretime ve satışa dönük ortaklarla işbirliğine devam edeceğini belirtti. Kovid-19 salgını bu yılın başından bu yana Changchun, Shanghai ve Guangdong ve Hubei eyaletlerinde yer alan şehirlerdeki otomobil üslerini etkiledi. Yerel yetkililer, salgının etkisine aktif olarak karşılık verdi ve otomobil üreticilerinin üretime devam etmelerine, yeni enerjili araçlar geliştirmelerine ve otomobil ihracatını artırmalarına yardımcı oldu.

Xinhua / Güncel

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