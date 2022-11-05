Çin'in Mengtian Laboratuvar Modülü Uzay İstasyonu Kombinasyonuyla Nasıl Kenetlendi?

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian Perşembe günü Beijing saatiyle 9.32'de yörüngede transpozisyonunu başarılı bir şekilde tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian Perşembe günü Beijing saatiyle 9.32'de yörüngede transpozisyonunu başarılı bir şekilde tamamladı.

Ajans, bu transpozisyonun, uzay istasyonunun T şeklindeki temel konfigürasyonunun oluşumunu gösterdiğini ve Çin'in uzay istasyonunun tamamlanmasına yönelik önemli bir adımı temsil ettiğini söyledi.

Mengtian laboratuvar modülü önce konum ayarını tamamladı ve ardından uzay istasyonu kombinasyonundan ayrıldı. Mengtian daha sonra transpozisyonu gerçekleştirdi ve Tianhe çekirdek modülünün düğüm kabininin yan kapısına kenetlendi.

SES (Çince): YİNG LE, Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi:

"Tianhe çekirdek modülü, Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS) tarafından kendisinin tam konumunu belirleyebiliyor ve konumunu telekomünikasyon yoluyla Mengtian laboratuvar modülüne gönderebiliyor. Daha sonra Mengtian laboratuvar modülü, uzay istasyonunun çekirdek modülünü hızlı ve doğru bir şekilde bulabiliyor ve planlanan prosedürlere göre uzay istasyonunun kombinasyonuna kenetlenebiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)