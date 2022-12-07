Çin'in Mal Dış Ticareti Ocak-Kasım Döneminde Yüzde 8,6 Arttı

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çarşamba günü yayımlanan resmi verilere göre, Çin'in mal dış ticareti, yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6'lık artışla 38,34 trilyon yuana (yaklaşık 5,78 trilyon ABD doları) yükseldi.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çarşamba günü yayımlanan resmi verilere göre, Çin'in mal dış ticareti, yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6'lık artışla 38,34 trilyon yuana (yaklaşık 5,78 trilyon ABD doları) yükseldi.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artışla 21,84 trilyon yuan olurken, ithalat yüzde 4,6'lık artışla 16,5 trilyon yuana ulaştı.

Ocak-Kasım döneminde Çin'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Avrupa Birliği ve ABD ile olan ticareti sırasıyla yüzde 15,5, yüzde 7 ve yüzde 4,8 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki ülkelerle olan ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artışla 12,54 trilyon yuana çıktı.

İlk 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6'lık artışla 19,41 trilyon yuana çıkan özel işletmelerin ithalat ve ihracatı, ülke toplamının yüzde 50,6'sına karşılık geldi.