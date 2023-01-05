Çin'in Liaoning Eyaletinde Kar ve Buz Etkinlikleri ile Kış Turizmi Destekleniyor Güncel Haberler SHENYANG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde, kış turizmi sektörünü canlandırmak için çeşitli kar ve buz turizmi etkinlikleri düzenleniyor. Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde bulunan Shenyang Sergi Bahçeleri'nde lastik kar simitleriyle karda kayan turistler görülüyor, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) SHENYANG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde, kış turizmi sektörünü canlandırmak için çeşitli kar ve buz turizmi etkinlikleri düzenleniyor. Üç günlük yılbaşı tatili sırasında Liaoning'e yaklaşık 6,27 milyon turist geldi ve eyaletin turizm geliri 4,804 milyar yuana (yaklaşık 698 milyon ABD doları) ulaştı. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Liaoning eyaletinin Shenyang şehrindeki Shenyang Olimpik Spor Merkezi'nde, kar ve buz aktivitelerinin keyfini çıkaran insanlar görülüyor, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Liaoning eyaletinin Shenyang şehrindeki Shenyang Olimpik Spor Merkezi'nde, lastik kar simitleriyle kayan turistler görülüyor, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde bulunan Shenyang Sergi Bahçeleri'nde lastik kar simitleriyle kayan turistler, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde bulunan Shenyang Sergi Bahçeleri'nde lastik kar simitleriyle kayan turistler görülüyor, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Liaoning eyaletinin Shenyang şehrindeki fener festivalinden yansıyan manzara görülüyor, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde bulunan Shenyang Sergi Bahçeleri'nde hoşça vakit geçiren insanlar, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde bulunan Shenyang Sergi Bahçeleri'nde düğün öncesi fotoğraf çektiren bir çift, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde bulunan Shenyang Sergi Bahçeleri'nde hoşça vakit geçiren insanlar, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde bulunan Shenyang Sergi Bahçeleri'nde hoşça vakit geçiren insanlar, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Liaoning eyaletinin Shenyang şehrindeki Shenyang Olimpik Spor Merkezi'nde, kar ve buz aktivitelerinin keyfini çıkaran insanlar görülüyor, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) 0 Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Liaoning eyaletinin Shenyang şehrindeki Shenyang Olimpik Spor Merkezi'nde, kar ve buz aktivitelerinin keyfini çıkaran insanlar görülüyor, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua) 1 Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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