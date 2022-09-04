Çin'in Jiangsu Eyaletinde Yeni Enerjili Araç Üretimi Yılın İlk 7 Ayında Rekor Kırdı

NANJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti yetkilileri, Çin ekonomisinin dinamosu olan Jiangsu'nun 2022'nin ilk yedi ayındaki yeni enerjili araç (NEV) üretiminin rekor kırdığını ve daha şimdiden geçtiğimiz yılın tamamında üretilen NEV sayısını geçtiğini söyledi. Jiangsu'da araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde yıllık yüzde 26,1 artarak 797.000'e çıktı. Jiangsu sanayi ve bilişim teknolojileri departmanına göre bunun 289.000'i yeni enerjili araçlardan oluşuyor ve bu araçların üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 kat artış yaşandı. Departman, Jiangsu'da bulunan her seviyede yönetimin ve otomobil şirketinin bu yılın başından bu yana bir yandan salgınla mücadele ederken diğer yandan üretimi de garanti altına almak için inisiyatif kullanarak NEV endüstrisindeki bu hızlı büyümeye katkıda bulunduğunu söyledi. Eyaletin elektrik ve enerji depolama bataryası endüstrisinde yer alan 163 önemli şirketin 2022'nin ilk yarısındaki toplam üretim değeri, yıllık yüzde 84,6 gibi hızlı bir artışla, Çin'in bu alandaki toplam üretim değerinin yüzde 38,8'i olan 120 milyar yuan (yaklaşık 17,4 milyar ABD doları) oldu. Çin'in NEV endüstrisinde bu yıl istikrarlı bir büyüme yaşandı. 2022'nin ilk yarısında dünyanın en büyük otomobil pazarında NEV üretimi ve satışları sırasıyla 2,66 milyon ve 2,6 milyon adede ulaştı. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı verilerine göre Haziran sonu itibarıyla Çin'de toplam 10,01 milyon NEV trafikte bulunuyor.