Çin'in İç Moğolistan'daki Dağlık Şehrinden Sonbahar Manzarası Güncel Haberler HABER: Çin'in İç Moğolistan'daki dağlık şehrinden sonbahar manzarasıÇEKİM LİSTESİ: 1. Genhe'den çeşitli sonbahar manzaralarıHABERİN İÇERİĞİ: Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde dağlık bir şehir olan Genhe'de sonbahar manzarası nefes kesici.18. HABER: Çin'in İç Moğolistan'daki dağlık şehrinden sonbahar manzarası ÇEKİM LİSTESİ: 1. Genhe'den çeşitli sonbahar manzaraları HABERİN İÇERİĞİ: Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde dağlık bir şehir olan Genhe'de sonbahar manzarası nefes kesici. 18.400 kilometrekarelik bir orman alanına sahip olan Genhe'nin ormanlık alan oranı yüzde 91,7 seviyesinde bulunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hulun Buir şehrinden bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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