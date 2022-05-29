Çin'in Halka Arz Fonu Hacmi 25,52 Trilyon Yuana Çıktı - Haberler

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Varlık Yönetimi Derneği'nden alınan son verilere göre, Çin'in halka arz fonlarının yönetimi altındaki varlıklar Nisan ayının sonunda 25,52 trilyon yuana (yaklaşık 3,79 trilyon ABD doları) çıktı. Çin menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından denetlenen bir endüstri kuruluşu olan dernek, geçen ayın sonu itibarıyla 138 fon yönetim şirketi tarafından toplam 9.761 halka arz fonunun işletilmekte olduğunu kaydetti. Verilere göre yapılan analizde kapalı uçlu fonların büyüklüğü 3,15 trilyon yuanın üstüne çıkarken açık uçlu fonlar 22,36 trilyon yuanı aştı. Dernek, 138 fon yönetim şirketinden 45'inin yabancı sermayeli, 93'ünün ise yerli firma olduğunu belirtti.

Xinhua / Güncel