Çin'in Chang'e-6 Ay Keşif Aracı Ay Çevresindeki Yörüngesine Girdi

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracının Ay çevresindeki yörüngesine başarıyla girdiğini bildirdi.

İdareden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Chang'e-6, Çarşamba sabahı Beijing saatiyle 10.12'de Ay yakınında frenleme prosedürünü başarıyla gerçekleştirdikten sonra Ay çevresindeki yörüngesine girdi.

Frenleme prosedürü, Chang'e-6 keşif aracının uçuşunda kilit önem taşıyan bir yörünge kontrolü. Frenleme, Chang'e-6 keşif aracının göreli hızını Ay'ın kurtulma hızından daha düşük hale getiriyor. Araç böylece Ay'ın yerçekimi etkisine girip Ay'ın etrafında uçabiliyor.

Queqiao-2 röle uydusu tarafından desteklenen Chang'e-6 keşif aracı daha sonra Ay etrafındaki yörüngenin irtifa ve eğimini ayarlayarak, yörünge aracı-dönüş aracı kombinasyonu ile iniş aracı-çıkış aracı kombinasyonunun ayrılması işlemini gerçekleştirmek için uygun bir zaman belirleyecek.

Bunun ardından, iniş aracı-çıkış aracı kombinasyonu Güney Kutbu-Aitken Havzası'na yumuşak iniş yapacak ve planlandığı üzere Ay'ın uzak tarafından örnek toplayıp ve Dünya'ya getirme görevini gerçekleştirecek.