Çin Dostluk Vakfı, Adıyaman'da Afetzedeler İçin Geçici Yaşam Alanı Kurdu

Çin Dostluk Vakfı sponsorluğunda Türk Çin Kültürel İşbirliği Değişim ve Diyalog Derneği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Adıyaman'da afetzedeler için 30 betonarme yapıdan oluşan geçici yaşam alanı kurdu.

Kentteki K10 konteyner kent içerisinde inşa edilen 30 betonarme 1+1 dairenin anahtarları afetzedelere teslim edildi.

Vakıf Başkanı Abdulkadir Tanrıdağlı, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Çin'de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Vakıf ve dernek tarafından yaptırılan 30 geçici yaşam alanını teslim ettiklerini belirten Tanrıdağlı, "Çin'in Dostluk Vakfı sponsorluğunda dernek tarafından yaptırılan 30 dairelik geçici yaşam merkezini açıyoruz. İstiklal Marşı'mızın kabul edildiği bu anlamlı günde böyle bir açılış yapmak benim için bir onurdur. Adıyaman ilimiz de gelişmeye çok elverişli bir şehirdir. Ben inanıyorum ki Çin Halk Cumhuriyeti'nin özel ve devlet sektörleri, vakıfları Adıyaman'a yardım ve yatırımlarını devam ettirecektir." dedi.

Türk Çin Kültürel İşbirliği Değişim ve Diyalog Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Tier Hua ise deprem sürecinden itibaren sürekli Türkiye'nin ve Adıyaman'ın yanında olduklarını söyledi.

Programa, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, MHP İl Başkanı Ali Önat ile Çinli grup ve vatandaşlar katıldı.