Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sırbistan'ı Ziyaret Etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 ülkeyi kapsayan Avrupa ülkeleri turunda Fransa'nın ardından Sırbistan'ı ziyaret etti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, ziyaretinin, Çin'in Sırbistan ile sağlam dostluğunu pekiştirmeyi amaçladığını, iki ülke işbirliğinin ivmesini, kapsamını ve niteliğini geliştirerek yeni bir sayfa açmayı hedeflediğini belirtti.

Çin liderinin uçağına Sırbistan hava sahasına girişinde Sırp savaş uçakları eşlik ederken Şi'yi, başkent Belgrad'a varışında Nicola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı.

Şi, ziyareti öncesinde Sırbistan'da yayın yapan "Politika" gazetesinde yayımladığı makalede, "Uluslararası manzara nasıl değişirse değişsin, Çin ve Sırbistan gerçek dost ve iyi ortak olmaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.

Çin lideri Sırbistan ile "ortak geleceği paylaşan Çin-Sırbistan topluluğunu" birlikte inşa etmek istediklerini vurguladı.

Çin Büyükelçiliğinin bombalanmasının yıl dönümüne rastladı

Şi'nin ziyareti, Çin'in eski Yugoslavya'daki Belgrad Büyükelçiliğinin 1999'da NATO güçlerince bombalanmasının 25. yıl dönümüne denk geldi.

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin 78 gün süren hava saldırılarında 7 Mayıs gecesi Çin'in Belgrad Büyükelçiliği hedef alınmış, saldırıda Çin vatandaşı üç gazeteci hayatını kaybetmişti.

Şi, gazetedeki makalesinde olayı anımsatarak "Çin halkı, barışın değerini bilir fakat bu trajik tarihin tekerrür etmesine asla müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin lideri, ülkeye 2016'da yaptığı ziyarette bombalanan eski büyükelçilik binasına giderek hayatını kaybedenleri anmıştı.

Ekonomik ilişkiler gelişiyor

Sırbistan, Çin'in Avrupa'ya yakın dost ve ortak gördüğü ülkelerin başında geliyor.

Sırbistan'ın 2022'de en fazla yabancı yatırım aldığı ülke Çin olurken karşılıklı ticaret hacmi 2023'te 4,35 milyar dolara ulaşmıştı.

Çin ve Sırbistan, Vucic'in Ekim 2023'te Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için Çin'e yaptığı ziyarette serbest ticaret anlaşması imzalamıştı. Anlaşmayla iki ülke arasında gümrük vergisiz ticareti yapılan malların oranının yüzde 95'e ulaşması öngörülüyor.

Öte yandan iki ülke, tarihi İpek Yolu güzergahındaki Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesindeki işbirliğini sürdürüyor.

Sırbistan'da Smederevo Çelik Fabrikası'nın yeniden canlandırılması ve Belgrad ile Budapeşte yüksek hızlı tren projesi ve Belgrad-Novi Sad bağlantısı da bu kapsamdaki ortak projeler arasında yer alıyor.

Çin-Sırbistan ortaklığında inşa edilen Saraorçi Güneş Enerjisi Santrali projesi de iki ülke arasında yeşil enerji alanında artan işbirliğine örnek gösteriliyor.