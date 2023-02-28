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Çin'deki Sırt Yüzgeçsiz Yunusların Sayısı 1.200'ü Aştı

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Çin'deki Sırt Yüzgeçsiz Yunusların Sayısı 1.200'ü Aştı

YİCHANG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yichang kentinde yer alan Yangtze Nehri'nde yüzen sırt yüzgeçsiz yunuslar, 10 Mayıs 2021.

YİCHANG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yichang kentinde yer alan Yangtze Nehri'nde yüzen sırt yüzgeçsiz yunuslar, 10 Mayıs 2021. Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından Salı günü düzenlenen basın toplantısına göre, 2022 yılında yapılan bilimsel bir araştırma, Yangtze sırt yüzgeçsiz yunuslarının sayısının beş yıl öncesine göre yüzde 23,42 artarak 1.249'a ulaştığını gösterdi.

"Suyun dev pandası" diye de bilinen Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu, Yangtze Nehri havzasındaki ekolojik ortamın bir göstergesi. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 28 Şubat Hubei Güncel Haberler

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