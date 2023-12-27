Çin'de Temiz Enerji Üreten Proje Devreye Alındı

TİANJİN, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'ne bağlı Binhai Yeni Bölgesi'nde temiz enerji üreten 500 kilovoltluk bir enerji iletim ve dönüşüm projesi geçtiğimiz günlerde şebekeye bağlanarak enerji üretmeye başladı. Bu hamle, eko-şehir için yeni bir gelişim aşaması anlamına geliyor.

Şu anda bölgedeki toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 2,977 milyon kilovata ulaştı. Bunun 2,938 milyon kilovatlık kısmı rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerjiden, 39.000 kilovatlık kısmı ise biyokütle enerjisinden oluşuyor.