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Çin'de Otoyol Heyelanı: 24 Kişi Hayatını Kaybetti

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde meydana gelen otoyol heyelanında 24 kişi hayatını kaybetti. Aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması sonucu otoyolun bir bölümü çöktü ve 18 araç yamaçtan aşağı yuvarlandı. Kurtarılan 30 kişi hastanelere sevk edildi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde otoyolun heyelan nedeniyle çökmesi sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Meycou ilinde aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması, şehirler arası otoyolun 18 metrelik bölümünün çökmesine sebep oldu.

Otoyolun çöken bölümünde seyir halindeki 18 araç yamaçtan aşağı yuvarlanırken kazada 24 kişi yaşamını yitirdi.

Devlet televizyonu CCTV, kurtarılan 30 kişinin hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, olayın 02.00 sularında meydana geldiğini, büyük bir gürültüyle otoyolun bir şeridinin çöktüğünü, araçların açılan çukura düştüğünü aktardı.

Sosyal medyada yayınlan fotoğraf ve videolarda, otoyolun çöken kısımda yığılan araçlar ve enkazdan dumanların çıktığı görüldü.

Guangdong eyaletinin bazı bölgelerinde son iki haftada rekor seviyede yağış kaydedilmişti. Meycou iline bağlı bazı köylerde nisan başında seller meydana gelmişti. Şehir merkezi de son birkaç gündür yoğun yağmur almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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