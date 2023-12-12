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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Vietnam'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında karşılama törenine katıldı. Xi, iki günlük ziyaret için Güneydoğu Asya ülkesine ulaştı.

Dosya Boyutu: 39.29MB

TARİH: 12 Aralık 2023

Karşılama töreninden çeşitli görüntüler

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong tarafından kendisi için düzenlenen karşılama törenine katıldı.

Xi, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'a ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hanoi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Vietnam Çin Politika Dünya Güncel Haberler

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