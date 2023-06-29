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Çin Başbakanı Li, Yeni Zelandalı Mevkidaşı ile Görüştü

Çin Başbakanı Li, Yeni Zelandalı Mevkidaşı ile Görüştü

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BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins için başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda karşılama töreni düzenledi.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins için başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda karşılama töreni düzenledi. İki başbakan daha sonra görüşmelere geçti, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Yeni Zelanda Pekin Güncel Haberler

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