Çin Başbakanı Li, Yeni Zelandalı Mevkidaşı ile Görüştü
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BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins için başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda karşılama töreni düzenledi.
BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins için başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda karşılama töreni düzenledi. İki başbakan daha sonra görüşmelere geçti, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel