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Çiftin nikahı Obruk Barajı'nda kıyıldı

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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir çiftin nikahı, Obruk Barajı'ndaki tekne turu sırasında kıyıldı.

Büşra ve Abdülkadir Dirican çifti, ilçenin doğan güzellikleriyle öne çıkan Obruk Barajı'nda nikah kıyılması için Oğuzlar Belediyesine başvurdu.

Talebin uygun görülmesi üzerine Oğuzlar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Altınkoz Tesisleri'ne ait teknede nikah organizasyonu yapıldı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, çiftin nikahını teknede kıydı.

Evlilik cüzdanını geline teslim eden Cebeci, çifte mutluklar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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