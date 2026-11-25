(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde CHP'li milletvekilleri üreticilerin sorunlarını gündeme getirdi. İlhami Özcan Aygun, çiftçiye destek çağrısı yaparak "Sopayı hep çiftçiye vurmayın" dedi. Gürsel Erol, Elazığ'da tarımsal planlama ve ürünlerin pazarlanması sorunlarına dikkati çekerken, Gülcan Kış Mersinli üreticilerin desteklerden nasıl yararlanacağını sordu VE Taşucu Limanı'ndaki besilik hayvan sevkiyatına ilişkin denetimlerin açıklanmasını istedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin değerlendirmeleriyle devam ediyor.

AYGUN: SOPAYI HEP ÇİFTÇİYE VURMAYIN

Çiftçilerin ülkenin gıda sigortası olduğunu vurgulayan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Geçen yıl don vardı. Bu yıl da üretim çok ticaret kısıtlandı. Amerika, kendi üreticisini koruma politikasına gitti ve ithalatın önünü kesti. Bizim üreticilerimiz ise perişan, ülkeyi ithalatçılara bırakmayalım. Kendi üreticimizi destekleyelim. Ticaret bakanlığı asli görevini yapsın yasak koymasın, pazar bulsun. Siz de üreticiyi destekleyin. Sopayı hep çiftçiye vurmayın. TMO sert buğdayları dört sınıf yapıyor ve depolarda bekletiyor. Trakya'daki çiftçilerimiz hala 2024 desteği alıyor. Bu bölgeye su desteği de sağlanmalı" dedi.

BEKTAŞ: AFGAN ÇOBANLAR OLMASA, SÜRÜLERİ OTLATACAK ÇOBAN YOK

Tarım bütçesinin milletin geleceğinin teminatı olduğunu söyleyen CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ise "Konya'da tarım arazileri hızla GES'lerle dolduruluyor. Enerji ve Tarım Bakanlığı arasında bir entegrasyon şarttır. Temiz enerjiyi kullanan çiftçilere ise kaçak kullanım cezası kesiliyor. Devletin bir eli 'kur' diye kredi veriyor, öbür eli 'kurdun' diye ceza kesiyor. Yasal destek bir yana yerli tarım olan pancar üretimi yok oluyor. Bu ürün nişasta bazlı şekere karşı korunmalı. Ülkedeki şeker pancarının üçte birini Konya üretiyor ama iş suya gelince 'kendi suyunuzu temin edin' deniliyor. Obruklar ise bu gerçeğin adeta sessiz çığlığı. Tarımda karlılık ve sürdürülebilir azaldıkça üretim alanları hızla tükeniyor. Bugün Afgan çobanlar olmasa sürüleri otlatacak çoban yok. Çiftçiler sizden toprağının korunmasını, suyunun getirilmesini bekliyor" diye konuştu.

EROL: ELAZIĞ KAMU YATIRIMLARINDAN PAY ALIYOR AMA SORUN PLANLAMA

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın kamu yatırımlarından yüksek pay alan illerden biri olduğunu ancak temel sorunun kaynak aktarımı değil, planlama olduğunu söyledi. Hamzabey Barajı'nın Elazığ'ın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığını, ancak aradan geçen yıllara rağmen kentin barajdan içme suyu temin edemez duruma geldiğini belirten Erol, su kaçakları nedeniyle Devlet Su İşleri'nin her yıl yeni enjeksiyon ihaleleri yaptığını ifade etti.

Hamzabey Barajı'nın su rezervinin Elazığ'ın içme suyu sorununu çözmeye yeterli olmadığını savunan Erol, barajın fiziki koşullarının iyileştirilerek tarımsal amaçlı kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin teknik inceleme ve rapor hazırlanmasını istedi.

Elazığ'ın tarımsal üretim potansiyeline de değinen Erol, şeker pancarı üretiminde kota sorunu yaşandığını, Elazığ Şeker Fabrikası'nın teknolojisinin eski olduğunu ve kota kapsamında alınan pancarı işleyecek kapasitede bulunmadığını söyledi. Bu nedenle pancarın çoğu zaman Malatya'ya gönderildiğini belirten Erol, fabrikanın modernize edilerek üretim kapasitesinin artırılmasını talep etti.

Elazığ üzümünün pazarlanmasında da sorun yaşandığını ifade eden Erol, üreticinin ürününü yetiştirdiğini ancak değerlendiremediğini söyledi. Erol, üzümün pazarlanmasına yönelik Tarım ve Ticaret bakanlıklarıyla görüşmeler yaptıklarını belirterek, üreticinin gelecek yıl ürününü nasıl pazarlayacağı kaygısı yaşamaması için tedbir alınmasını istedi.

İklim değişikliği nedeniyle bölgede yağışların ve mevsim geçişlerinin değiştiğini, bu durumun tarımsal ürünleri de etkilediğini kaydeden Erol, bölgede ekilen nohut ve mercimeğin artık tarlada çürüdüğünü söyledi. Erol, üniversitelerin araştırma ve verilerine dayalı olarak bölgede tarımsal ürün planlamasının yenilenmesi gerektiğini belirtti. Erol, son olarak sözleşme süreleri sona eren uzman erbaş ve erlerin orman muhafaza memuru olarak istihdam edilmesini önerdi.

KIŞ: MERSİNLİ ÜRETİCİ BU BÜTÇENİN KENDİ BAHÇESİNE, SERASINA NASIL YANSIYACAĞINI BİLMEK İSTİYOR

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Tarım ve Orman Bakanı'nın bütçe sunumunda Mersin'in adının bir kez bile geçmediğini belirterek, Mersinli üreticinin 2027 yılı bütçesinden nasıl yararlanacağını öğrenmek istediğini söyledi. Erdemli'de limon, Tarsus'ta portakal ve mandalina üreticilerinin hasat döneminde ürünlerini toplama ve nakliye masrafları nedeniyle dalında bırakabildiğini ifade eden Kış, "O ihracatın Mersin'deki üreticiye ne kazandırdığını da açıklayın" dedi.

Kış, Bakanlığa limon ve portakal için bu sezon kilogram başına hesaplanan maliyeti, ilçe ilçe takip edilen üretici fiyatlarının maliyetin altında kalması durumunda hangi desteğin devreye sokulacağını sordu. Mut'ta zeytin ve zeytinyağı üreten kooperatiflerin depolama ve paketleme yatırımları için 2027 bütçesinden ne kadar kaynak ayrılacağını da soran Kış, Tarsus'un üzümü, Silifke'nin çileği, Anamur ve Bozyazı'nın muzu için planlanan destekleri öğrenmek istedi.

Kış, 2027 yılı için öngörülen 235 milyar liralık tarımsal desteğin ne kadarının ve hangi takvimle Mersinli üreticiye ulaşacağını sordu. Bakanlığın 10 dekar ve altındaki seraların modernizasyonu için uygun koşullarda finansman sağlanacağı yönündeki açıklamasına da değinen Kış, küçük aile işletmelerinin başvuru koşullarını, finansmanın ne kadarının hibe ve ne kadarının kredi olacağını ve Mersin'de kaç işletmenin bu destekten yararlanmasının hedeflendiğini sordu.

"BU TESİSLERİN KAÇI MERSİN'DE?"

Bakanlığın 2027 yılında 14'ü baraj, 30'u sulama tesisi olmak üzere 307 tesisi faaliyete geçirme hedefini hatırlatan Kış, "Bu tesislerin kaçı Mersin'de? Adlarını, ilçelerini, ödeneklerini ve hizmete giriş tarihlerini açıklayın" dedi. Mersin'de selden zarar gören kaç üreticiye ne kadar ödeme yapıldığını ve hangi taşkın koruma yatırımlarının 2027 programına alındığını da sordu.

TAŞUCU LİMANI'NDAKİ BESİLİK HAYVAN SEVKİYATINI SORDU

Taşucu Limanı'nda besilik hayvan sevkiyatına ilişkin konuyu daha önce TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdiğini belirten Kış, Malatya'dan gelen yaklaşık 70 besicinin kendilerine teslim edilmek istenen hayvanlar arasında görme kaybı olan, yürümekte güçlük çeken ve hastalık belirtisi gösteren hayvanlar bulunduğunu bildirdiğini söyledi. Besicilerin bir bölümünün teslimatı kabul etmediğini aktaran Kış, sevkiyatın ithalat talimatındaki sağlık şartları bakımından nasıl denetlendiğini, veteriner muayenesinde hangi bulguların kayda geçtiğini ve besicilerin itirazı üzerine bağımsız veteriner incelemesi yapılıp yapılmadığını sordu.

Teslimatı reddeden besicilere hayvan değişimi ya da bedel iadesi sağlanıp sağlanmadığını da soran Kış, Bakanlığın işlemlerini muayene ve teslim tutanaklarıyla birlikte açıklamasını istedi. Kış, 2027'de 480 bin büyükbaş hayvan ithalatı planlandığını belirterek, yeni sevkiyatlarda denetimin nasıl yapılacağını ve yerli besicinin yem maliyetini düşürerek kendi sürüsünü büyütebilmesi için bütçeden ne kadar kaynak ayrıldığını sordu.

Kış, konuşmasını, "Sayın Bakan, üretici bir sonraki sezonun hesabını bugünden yapıyor. Bakanlığınızın hangi işi üstlendiğini, buna ne kadar kaynak ayırdığını ve o işi ne zaman bitireceğini bilmek Mersinli üreticinin hakkıdır. Bu yanıtları Komisyonda tutanağa geçirelim" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA