CHP’li Kılınç, fon krizini Meclis gündemine taşıdı: 'Fatma Betül Sayan Kaya'nın neden ifadesi alınmamıştır?'

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, fon skandalına ilişkin araştırma önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle üç ayrı soru önergesi verdi. Kılınç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, "Mal varlıkları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın neden dijital materyallerine el konulmamış ve savcılık ifadesi alınmamıştır" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, fon krizine ilişkin araştırma ve soru önergeleriyle TBMM gündemine getirdi. Fon krizinin sadece borsa manipülasyonları yoluyla fonlarda gerçekleştirilen işlemlerle sınırlı olmadığını, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönünde ciddi şüpheler bulunduğu vurgulanan araştırma önergesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Özellikle Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) rolü bu açıdan önem taşımaktadır. Fonlara giriş ve çıkışlar, yüksek tutarlı para hareketleri, kişi ve şirketler arasındaki finansal transferler ve yurt dışına aktarılan kaynaklar bakımından risklerin önceden tespit edilip edilmediği araştırılmalıdır. Siyaset ve devlet bürokrasisinden çok sayıda kişinin de tasfiye sürecine alınan fonlara yatırım yaparak kısa sürede büyük kazançlar elde ettiklerine dair bilgiler kamuoyuna yansımıştır.

Yaşanan kriz ve tasfiye sürecinin incelenmesi için görevlendirilen Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Başkanının, fon krizinin oluşmasında sorumluluğu bulunan Borsa İstanbul'da Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapması, yaşanan kurumsal çürümenin boyutlarını göstermesi bakımından çarpıcıdır."

Kılınç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle de TBMM Başkanlığı'na üç ayrı soru önergesi verdi.

"KAYA HAKKINDA MASAK RAPORU HAZIRLANDI MI?"

Kılınç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Fon krizi ile ilgili hakkındaki iddialar nedeniyle AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, mal varlıkları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında MASAK tarafından hazırlanan herhangi bir rapor bulunmakta mıdır? Kısa kodu TLY olan Tera Portföy Birinci Serbest Fonu'nun 2021 yılında kapalı bir fon olarak kurulduğu, fon kapalıyken 12 kişinin fona dahil olduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise bu 12 kişi kimdir? Bu kişilerin banka hesapları ve diğer finansal hareketleri MASAK tarafından incelenmiş midir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 4 Kasım 2025 tarihinde 'Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz' şeklindeki açıklamasının hemen ardından eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu'nun Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması tesadüf müdür? Bülent Aksu ve birinci derece yakınları hakkında MASAK incelemesi yapılmış mıdır" sorularını yöneltti.

"ŞİMŞEK'İN UYARISINDAN SONRA CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI NEDEN FON YÖNETİMİNE GİRDİ?"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025 tarihinde bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığı uyarısı yaptığını hatırlatarak "Bu açıklamadan kısa bir süre sonra (12 Kasım 2025) Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Feçir Alptekin neden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu atamaya hangi gerekçe ile onay vermiştir" diye soran Kılınç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de şu sorulara yanıt istedi:

"KAYA NEDEN SORGULANMADI VE DİJİTAL MATERYALLERİNE NEDEN EL KONULMADI ?"

"Fon krizi ile ilgili hakkındaki iddialar nedeniyle AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, mal varlıkları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın neden dijital materyallerine el konulmamış ve savcılık ifadesi alınmamıştır?"

Kaynak: ANKA