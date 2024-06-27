CHP Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Kocaeli Gebze'de yapılacak Emek Mitingi'ne katılım çağrısı yaptı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) CHP Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, pazar günü Kocaeli Gebze'de yapılacak Emek Mitingi'ne katılım çağrısı yaptı. Aytekin, " Gebze, Kocaeli bir emekçi şehri. İşçi memleketi olan bu ilçede ve ilde, tamamen onların yaşadığı bölgede, sorunun yaşandığı yerde ve sorunu yaşayanlarla birlikte bir miting yapacağız. Onların sesi olacağız. Onların ihtiyaçlarını, beklentilerini, taleplerini Türkiye'ye haykıracağız" dedi. Aytekin, olması gereken asgari ücretle ilgili de "Bizim hesabımıza göre eğer enflasyon oranını TÜİK'ten baz alacaksak 1 Temmuz'da bu ülkede asgari ücretin 21 bin 422 lira olması lazım en az. ENAG'a göre de 22 bin 612 liranın altında bir asgari ücret açıklanmaması gerekir" diye konuştu.

CHP, 30 Haziran Pazar günü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Emek Mitingi düzenleyecek. Genel Başkan Özgür Özel'in de katılacağı miting öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İstanbul'daki ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan buluşmada İl Başkanı Özgür Çelik ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yer aldı.

Özgür Çelik, "Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere biz de İstanbul'dan mitinge katılım göstereceğiz" dedi. Aytekin de daha önce İstanbul'da "atanmayan öğretmenler", Rize'de "çay" ve Tekirdağ'da "Buğday mitingi" yaptıklarını anımsattı. "Pazar günü Gebze Meydanı'nda ücretlilerin, hakkını alamayanların, geçinemeyenlerin, asgari ücrete mahkum olanların, asgari ücretin altında yaşayanların ve işsizlerin sesi soluğu olacağız" diyen Aytekin, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Geçinememe sorunu, barınamama sorunu... 21'inci yüzyıldayız. Bu ülkede insanlar hala bir açlık sorunu yaşıyorsa, bir barınma sorunu yaşıyorsa bu, insanlık için aslında bir ayıp, bir utanç ama bu ülkede bu yaşanıyor. Bu ülkenin gerçeği. Biz sol-sosyal demokrat bir partiyiz. Elbette ki biz bu ülkenin tamamına dönük projelerimizi sunacağız ama bizim önceliğimiz ezilenlerdir, hakkını alamayanlardır, işsizlerdir, yoksullardır ve üretenlerdir. Bundan yana politikalarımızı kimseyi ayırmadan, kayırmadan tamamen o sorunu yaşayan kitleyle birlikte dile getireceğiz. Bunu çok önemsiyoruz. Neden Gebze, neden Kocaeli; biz bu mitingi yerelde çok güçlü olduğumuz, iktidar olduğumuz, seçmemizin çok yoğun olduğu yerlerde de yapabilirdik ama böyle yapmıyoruz. Gebze bir emekçi şehri, Kocaeli bir emekçi şehri. İşçi memleketi olan bu ilçede ve ilde, tamamen onların yaşadığı bölgede, sorunun yaşandığı yerde ve sorunu yaşayanlarla birlikte bir miting yapacağız. Onların sesi olacağız. Onların ihtiyaçlarını, beklentilerini, taleplerini Türkiye'ye haykıracağız.

"Asgari ücretin enflasyon oranında güncellenmesi lazım"

Sayın Genel Başkanımız özellikle 5 Kasım'daki kurultaydan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikli hedef kitlesinin bunlar olduğunu hem kurultayda hem çeşitli defalar mitinglerde ve televizyon programlarında kamuoyuna duyurmuştur. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, 'En büyük eserim' dediği iki kurumdan biriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Buna şüphe yok ama biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bu ülkede ayrımcılığı ortadan kaldıracak, kutuplaşmayı ortadan kaldıracak, ötekileştirmeyi bitirecek, yoksulların, üretenlerin, işçilerin ve köylülerin sesi ve soluğu olmaya devam edeceğiz. Bir asgari ücret tartışması yapılıyor özellikle bugünlerde. Yılın ikinci altı ayına yaklaştık, günler kaldı. 1 Temmuz'da asgari ücretin yeni enflasyon oranları oranında güncellenmesi lazım. Beklenti bu. Yıllardır da böyle olurdu ama sayın bakanın açıklamalarından ve bizim ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcımızın da temaslarından gördüğümüz o ki, herhangi bir güncelleme, bir düzeltme, bir artış, asgari ücrette olmayacak. Çok üzücü. İşte tam da bunu duyurmak için ana muhalefet görevini işçiden ve emekten yana parti olma görevini bu pazar gününde meydanda dile getireceğiz.

"TÜİK hesabıyla asgari ücret en az 21 bin 422 lira olmalı"

OECD ülkelerine baktığımızda Avrupa ülkelerinde enflasyon düşerken Türkiye'de artıyor. Avrupa ülkeleri içerisinde enflasyonun arttığı tek ülke biziz. Avrupa Birliği'nde ortalama enflasyon yüzde 2,6. Türkiye'de yüzde 75,45'lik bir oranla Avrupa birincisiyiz. Dünyada birçok ülkede enflasyon düşüyor. Sadece Arjantin'de ve Türkiye'de artıyor. Türkiye'de bir asgari ücretli işçi 24 kilogram et alabiliyor ama Fransa'da yaşayan bir asgari ücretli işçi 147 kilogram, bizden yüzde 600 oranında daha fazla oranda et, temel gıda alabiliyor. Bizim hesabımıza göre eğer enflasyon oranını TÜİK'ten baz alacaksak 1 Temmuz'da bu ülkede asgari ücretin 21 bin 422 lira olması lazım en az. ENAG'a göre de 22 bin 612 liranın altında bir asgari ücret açıklanmaması gerekir. Bugünkü asgari ücret, açlık sınırının altında bir ücrettir. Ne çağımıza ne insanımıza ne bu ülkeye yakışmamaktadır. Biz de emekten yana, alın terinden yana tavrımızı, işçiden yana tavrımızı sürdürmeye, onların sesi soluğu olmayan devam edeceğiz."